Theatersector over mogelijke lockdown: grootste klap al gevallen

Twee weken geleden werd besloten dat onder meer niet-essentiële winkels, theaters en restaurants tussen 17.00 uur en 05.00 uur hun deuren moeten sluiten. Zaterdagavond is opnieuw een coronapersconferentie. Het kabinet maakt zich zorgen over de besmettelijke omikronvariant en besluit daarom wellicht tot een harde lockdown.

‘De meeste voorstellingen zijn in de avond. Dus de theatersector zit al dicht, op een paar uitzonderingen na,’ zegt Van der Ham. Op dit moment moeten theaters om 17.00 uur dicht. Voorstellingen zijn niet zomaar naar de middag te verplaatsen, legt hij uit, waardoor veel voorstellingen niet meer doorgaan. ‘Want de meeste mensen werken natuurlijk gewoon’, aldus de voorzitter van de VVTP.

Financieel niet haalbaar

Dat ziet ook Stage Entertainment, dat daarom besloot om voorstellingen doordeweeks niet overdag op te voeren. Het entertainmentbedrijf had voor de avondlockdown drie voorstellingen lopen, waarvan twee al in het weekend voor 17.00 uur werden opgevoerd. ‘Die hadden we kunnen spelen, maar met de maximale bezetting van een derde was het financieel sowieso niet haalbaar.’

Daarom heeft het productiebedrijf besloten helemaal voorstellingen te schrappen, waardoor een harde lockdown voor het bedrijf weinig verschil zou maken. ‘Maar het is wel verschrikkelijk voor iedereen die wel matinees speelt.’ Het bedrijf roept het kabinet op om met een heropeningsplan te komen. ‘We willen perspectief. We zijn geen kroeg die gewoon zo de taps weer opengooit, we hebben een aanloopperiode nodig.’