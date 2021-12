Te druk in Rotterdam, gemeente roept mensen op niet meer te komen

De gemeente Rotterdam roept mensen op om niet meer naar de stad te komen. Het is volgens de gemeente te druk in het centrum. Ook zijn de parkeergarages vol. ‘Kom niet meer naar de stad en vermijd drukte’, meldt Rotterdam via zijn officiële Twitteraccount.

De gemeente heeft al maatregelen genomen om het verkeer in de stad te beperken. Zo is het verkeer in de Karel Doormanstraat vanaf Westblaak beperkt en worden verkeersregelaars ingezet.