Tot 10 procent nieuwe Franse coronagevallen mogelijk omikron

Frankrijk ziet het aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus snel oplopen. Het gaat vermoedelijk om tot 10 procent van de nieuwe coronagevallen, zegt de Franse gezondheidsminister Olivier Véran. De nieuwe variant is volgens Véran de belangrijkste reden dat Franse autoriteiten een vaccinatiebewijs willen verplichten voor het krijgen van een coronapas.

Momenteel is een negatieve coronatest genoeg om in Frankrijk een coronapas te krijgen en dus naar bijvoorbeeld restaurants te mogen. Met het nieuwe beleid zouden mensen alleen nog een pas kunnen krijgen als ze een vaccinatiebewijs hebben. Dat beleid zou begin volgend jaar in moeten gaan.

De Franse regering kondigde donderdag in de strijd tegen de omikronvariant strenge inreisbeperkingen aan voor mensen die aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Reizigers moeten vanaf zaterdag in quarantaine na aankomst. Voor zij vertrekken vanuit het VK moeten zij een uiterlijk 24 uur oude negatieve PCR-test laten zien.

Kinderen

Naar verwachting begint Frankrijk aankomende week met het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar oud. Sommige andere EU-landen zijn daar al mee begonnen. Zo ging het inenten van die leeftijdsgroep zaterdag van start in Portugal. Denemarken begon al in november met het vaccineren van jonge kinderen.

Verschillende landen worstelen momenteel met de verspreiding van de nieuwe virusvariant. In Nederland kondigen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vermoedelijk zaterdagavond nieuwe coronamaatregelen aan.