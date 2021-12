Hongkong wil arrestatie activisten op vooravond verkiezing

De autoriteiten in Hongkong hebben in aanloop naar belangrijke verkiezingen arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen meerdere activisten. Die bevinden zich in het buitenland en worden verdacht van het oproepen tot een boycot van de stembusgang.

Inwoners van de Chinese metropool Hongkong kiezen zondag nieuwe parlementariërs voor hun zogenoemde Wetgevende Raad. Het is de eerste keer dat zo’n verkiezing wordt gehouden sinds China een nieuwe veiligheidswet invoerde in de miljoenenstad. Die wetgeving wordt volgens critici gebruikt om tegenstanders van de communistische machtshebbers in Beijing aan te pakken.

De autoriteiten hebben nu de jacht geopend op vijf activisten, onder wie de in Groot-Brittannië gevestigde Nathan Law. Hij wordt ervan verdacht kiezers deze maand te hebben opgeroepen om thuis te blijven. Daarmee riskeert de activist een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van omgerekend bijna 23.000 euro.

Pro-democratisch oppositieblok

Hongkong kent traditioneel een pro-democratisch oppositieblok, maar daar is weinig meer van over. Veel activisten zijn opgepakt, naar het buitenland gevlucht of uitgesloten van deelname aan de parlementsverkiezing. Kandidaten moeten tegenwoordig voldoende patriottisch zijn om mee te mogen doen.

Belangrijke pro-democratische partijen vinden het systeem niet democratisch genoeg meer en zijn afgehaakt. Zo kunnen dit keer nog maar 20 van de 90 parlementariërs rechtstreeks worden verkozen door burgers. 40 volksvertegenwoordigers worden geselecteerd door een comité dat bekendstaat als pro-Beijing. De resterende 30 zetels gaan naar vertegenwoordigers van bepaalde sectoren.

Het oproepen tot een verkiezingsboycot is sinds dit jaar strafbaar in de metropool. Die was lange tijd een Britse kroonkolonie, maar behoort sinds 1997 weer tot China. Dat had toegezegd dat de stad nog een halve eeuw een speciale status zou krijgen. Daarom hadden inwoners meer politieke vrijheden dan mensen in andere delen van de volksrepubliek.