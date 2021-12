Meer ongevaccineerde leerlingen VS naar school door nieuwe aanpak

De Amerikaanse autoriteiten hebben zich uitgesproken voor een nieuwe aanpak die meer leerlingen op school moet houden tijdens de coronapandemie. Gezondheidsdienst CDC zegt dat ongevaccineerde jongeren die in aanraking zijn gekomen met besmette mensen toch lessen kunnen bijwonen, mits ze twee keer in de week worden getest en geen ziekteverschijnselen vertonen.

De aanpak heet ‘testen en blijven’ (’Test and Stay’) en was al ingevoerd door sommige scholen. De CDC had zich aanvankelijk terughoudend opgesteld, maar inmiddels zou uit meerdere studies zijn gebleken dat het protocol effectief is. Die onderzoeken zijn wel uitgevoerd voordat de zeer besmettelijke omikronvariant om zich heen begon te grijpen, schrijft The New York Times.

De nieuwe aanpak heeft grote gevolgen voor jongeren die anders thuis hadden moeten blijven als iemand in hun omgeving positief had getest. In sommige staten hebben volgens de krant tienduizenden leerlingen in quarantaine gezeten. Die riskeerden daardoor leerachterstanden op te lopen. Voor werkende ouders was het ook vaak lastig om hun kinderen langdurig thuis te houden.

Praktische obstakels

‘Testen en blijven’ kan die problemen deels oplossen, maar brengt ook praktische obstakels met zich mee. Zo worden scholen geacht om zelf leerlingen te gaan testen en daar moet personeel voor worden vrijgemaakt. Ook zijn de benodigde sneltesten volgens The Washington Post maar beperkt beschikbaar.

CDC-topvrouw Rochelle P. Walensky zegt dat haar dienst scholen gaat ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe aanpak. Wel wordt meegewogen dat het mogelijk niet overal haalbaar is om ‘testen en blijven’ te realiseren. Daarom ziet de gezondheidsdienst nog af van een officiële aanbeveling aan onderwijsinstellingen om over te stappen naar die nieuwe aanpak.