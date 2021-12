Rechter herstelt vaccinatieplicht van Biden voor grote bedrijven

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft de recente schorsing van de vaccinatieplicht die president Joe Biden instelde voor grote bedrijven teruggedraaid. Daardoor moeten bedrijven met meer dan honderd werknemers mogelijk alsnog voor 4 januari hebben geregeld dat al hun medewerkers zijn gevaccineerd, of dat personeel dat geen prik wil regelmatig wordt getest. Ruim tachtig miljoen Amerikanen vallen onder de regel.

De Amerikaanse regering legde de vaccinatieplicht vorige maand op via arbeidsagentschap OSHA, maar werd in eerste instantie teruggefloten. Een groep Republikeinse staten, bedrijven en actiegroepen tekende bezwaar aan tegen de prikplicht en werd in het gelijk gesteld. Een rechtbank in Louisiana oordeelde dat de overheid met de maatregel zijn boekje te buiten ging en schorste de vaccinatieplicht per direct.

Nu heeft een rechter in Ohio die bezwaren van tafel geveegd. De rechters stellen dat de regel noodzakelijk is om Amerikaanse arbeiders te beschermen, nu het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig is in de Verenigde Staten. ‘OSHA kan en moet in staat zijn te reageren op gevaren terwijl ze zich ontwikkelen’, lichtten de rechters het vonnis volgens The Washington Post toe.

Volgens Amerikaanse media kan de omstreden maatregel voor grote bedrijven nu alleen nog worden aangevochten bij het Hooggerechtshof. Dat zal waarschijnlijk het laatste oordeel moeten vellen over de prikplicht. Biden wil die maatregel als instrument gebruiken om de vaccinatiegraad onder volwassenen op te krikken. Grofweg 72 procent van alle Amerikanen boven de achttien jaar is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Biden stelde eerder ook een vaccinatieplicht in voor Amerikaanse bedrijven die overheidscontracten hebben. Ook dat besluit is echter onlangs opgeschort door een rechtbank, nadat er protest werd aangetekend. Meerdere grote bedrijven, waaronder vliegtuigbouwer Boeing, hebben daarop bekendgemaakt de eis voor een coronaprik vooralsnog los te laten.