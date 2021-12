Jamai wint finale van The Masked Singer

Het derde seizoen van de RTL4-hit The Masked Singer is gewonnen door Jamai Loman. De zanger bleek schuil te gaan in het cupidopak, zo bleek vrijdag aan het einde van de finaleshow. De derde reeks was opnieuw een kijkcijferhit. De afgelopen weken keken steevast meer dan 2 miljoen mensen naar de show. Vorig jaar trok de finale die door Jan Dulles werd gewonnen zelfs bijna 4 miljoen kijkers.