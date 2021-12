OMT-advies: harde lockdown, alles dicht behalve essentiële winkels

Of het demissionaire kabinet het advies opvolgt, moet zaterdag blijken. Dan komen de betrokken bewindspersonen bij elkaar om het advies van het OMT te bespreken. Premier Mark Rutte zei al wel eerder "niet hoopvol" te zijn over de ontwikkelingen rond de nieuwe variant, die veel besmettelijker lijkt te zijn dan de deltavariant die tot nu toe dominant was.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het kabinet zich "grote zorgen maakt" over de nieuwe virusvariant. "Als het nodig is nemen we de maatregelen" die passen, aldus De Jonge.

NU91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, stelt dat maatregelen nodig zijn om de druk op de zorg niet groter te maken. "Als er grote druk komt op de ziekenhuizen, dan moeten er maatregelen komen. Het is niet anders", zegt een woordvoerder. "Het OMT komt niet voor niets met een advies. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan, anders pluk je daar later de wrange vruchten van."