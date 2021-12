Onderzoeker coronafeestje Britse regering weg wegens eigen party

De hoge functionaris die een intern onderzoek deed naar foute coronafeestjes van de Britse regering is opgestapt omdat er tijdens de coronalockdown ook in zijn eigen kantoor partijtjes waren, melden Britse media. Hij is inmiddels vervangen om het vertrouwen van het publiek in het lopende onderzoek te behouden, aldus een verklaring van de regering.

Topambtenaar Simon Case was ingeschakeld na ophef over mogelijke kerstfeestjes een jaar geleden. Ook premier Boris Johnson zou daarbij de door hemzelf opgelegde coronaregels hebben overtreden.

Eerder deze week kwam naar buiten dat de in opspraak geraakte premier vorig voorjaar een feestje bijwoonde in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street. Onder anderen de toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, was aanwezig. Die trad in juni af nadat bekend was geworden dat hij zelf de coronaregels had geschonden.

Waarnemers verwachten dat de druk op Johnson, een conservatief, verder toeneemt, mede door het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen.