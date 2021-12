Hoofdverdachte in zaak fruitbedrijf Hedel opnieuw aangehouden

De politie heeft begin deze maand de hoofdverdachte in een afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel opnieuw aangehouden. Hij zat al vast. Hij wordt nu verdacht van het opdracht geven vanuit zijn cel voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel in mei en juni, meldt de politie.

Medewerkers van het fruitbedrijf worden al sinds 2019 bedreigd. Destijds is een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten, waarna het bedrijf de politie heeft ingelicht. Criminelen willen nu dat de medewerkers de ‘schade’ vergoeden en proberen druk op het bedrijf uit te oefenen door aanslagen te plegen. De vijf woningen in Bommelerwaard en Tiel bleken de woonadressen te zijn van werknemers van het bedrijf.

Verijdelde aanslagen

Eind november oordeelde de rechter dat de hoofdverdachte in deze zaak, Ali G. en diens halfbroer Yassine A. vast blijven zitten. De mannen trekken volgens het Openbaar Ministerie aan de touwtjes bij de aanslagen op medewerkers van het fruitbedrijf. Een woordvoerder van de politie kon vrijdag niet zeggen of de opnieuw aangehouden man een van deze verdachten is. Volgens het AD betreft het Ali G, die ervan wordt verdacht de aanslagen op de huizen vanuit zijn cel te hebben beraamd.

Dinsdag werden ook twee nieuwe verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 36 en 32 jaar uit Bussum. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van verijdelde aanslagen vorig jaar december in Hilversum. Inmiddels zijn in totaal 23 personen aangehouden. Er zijn al mensen veroordeeld. Het merendeel van de verdachten zit nog in de cel en een deel wacht hun rechtszaak in vrijheid af. In februari 2022 staat er een eerste reeks inhoudelijke zittingen gepland.