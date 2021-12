Borstkankeronderzoek vanaf 2024 weer elke twee jaar

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Blokhuis vrijdag dat de ‘uitschieters’ zijn weggewerkt. Hiermee doelt hij op de vrouwen bij wie de meeste tijd zat tussen de onderzoeken. Hij verwacht dat de gemiddelde tijd tussen de uitnodigingen, die piekte bij iets meer dan 32 maanden en dus binnen de drie jaar bleef, de komende twee jaar zal dalen. Dit komt onder meer door het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Maar de verwachte daling is ‘wel omkleed met veel onzekerheid’, aldus Blokhuis. ‘Met name omdat op dit moment nog onduidelijk is hoe de coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen.’

De Tweede Kamer legde zich vorig jaar niet neer bij het besluit om de screening elke drie jaar te laten plaatsvinden. Een motie die de PvdA indiende om het onderzoek toch elke twee jaar te doen, werd gesteund door bijna alle partijen. De Kamer zei dat het ‘van levensbelang’ is dat de diagnose zo snel mogelijk wordt gesteld.