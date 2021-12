Milieuorganisaties positief over komst stikstofminister

Milieuorganisaties reageren positief op de komst van een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. De minister gaat vallen onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Het geeft aan hoe belangrijk het is dat we aan de slag gaan met de plannen voor de hervorming van het landelijk gebied’, zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur en Milieu.

De milieuorganisatie deed eerder samen met andere organisaties een voorstel om het stikstofprobleem op te lossen. Volgens Demmers sluiten de plannen van het nieuwe kabinet goed aan bij dit zogenoemde Versnellingsakkoord. ‘Het is een brede aanpak, die niet alleen gericht is op stikstof, maar ook op waterkwaliteit, bodem en diversiteit.’

Ook Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace, is blij om te horen dat er een nieuwe minister komt die zich richt op de natuur en het stikstofprobleem. ‘Het is fijn dat natuur niet langer het ondergeschoven kindje is van het ministerie van Landbouw’, reageert Oulahsen. ‘Nu krijgt de natuurcrisis echt de zwaarte die het verdient.’

Wel benadrukt Oulahsen het belang van de uitvoering. ‘Nu moeten de plannen nog waargemaakt worden.’ Demmers denkt daarnaast dat er goede afstemming nodig zal zijn tussen de ministers. ‘We vragen ons wel af hoe deze nieuwe minister zich zal verhouden tot de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De aanpak van stikstof, klimaat, natuur en wateropgaven komen bij elkaar. Er is dus een goeie samenwerking nodig.’