In één week 12.000 aanvragen loonsteun om coronamaatregelen

Uitkeringsinstantie UWV heeft in één week tijd 12.000 aanvragen voor loonsteun binnengekregen voor de maanden november en december. Deze week opende het zevende loket voor de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarbij de overheid een deel van de loonkosten betaalt bij bedrijven die worden getroffen door de gedeeltelijke lockdown.

Om in aanmerking te komen voor de steun, moeten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Zo’n 8600 werkgevers hebben al een voorschot ontvangen, goed voor een totaalbedrag van 286 miljoen euro. Deze bedrijven hebben samen ongeveer 180.000 medewerkers. De nieuwste loonsteunregeling geldt dit keer niet voor drie, maar voor twee maanden. In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart in aanmerking komen voor loonsteun.

Eind november kondigde het kabinet aan dat onder andere kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters vanaf 17.00 uur dicht moeten om coronabesmettingen tegen te gaan. Daardoor lopen deze bedrijven opnieuw veel omzet mis. Afgelopen maandag opende het nieuwe NOW-loket om deze werkgevers te helpen de lonen te betalen. Ze hebben tot en met 31 januari om deze steun aan te vragen.