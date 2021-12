Coalitie komt niet met aparte coronaminister voor nieuwe kabinet

Op het ministerie van Volksgezondheid komt ook een minister voor Langdurige Zorg en Sport en een staatssecretaris Jeugd en Preventie. De bewindslieden zullen ‘intensief samenwerken’ en daarom denkt Rutte dat het voor de minister van Volksgezondheid te doen is om het dossier corona te bestieren.

Momenteel is Hugo de Jonge (CDA) demissionair minister van Volksgezondheid en Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris. Eerder was VVD’er Tamara van Ark minister voor Medische Zorg, maar zij is gestopt vanwege aanhoudende nekklachten. De Jonge en Blokhuis hebben haar taken onderling verdeeld.

Als minister is De Jonge verantwoordelijk voor het hele coronadossier. Maar omdat nog niet bekend is welke partij de minister van Volksgezondheid gaat leveren, is het allerminst zeker dat De Jonge terugkeert als coronaminister. NRC schreef eerder dat het CDA andere ministeries krijgt dan Volksgezondheid en De Jonge dus geen minister daar kan blijven.