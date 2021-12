Internationaal onderzoek naar oorlogsmisstanden Ethiopië

De oorlogsmisstanden in het Oost-Afrikaanse Ethiopië worden onderzocht. Een internationale commissie gaat alle betrokken partijen in de slepende strijd tussen regering en rebellen onder de loep nemen.

Tot het onderzoek is besloten door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, ondanks protesten van de regering in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De 47 leden tellende raad stemde met 21 voor, 15 tegen en 11 onthoudingen voor de oprichting van een internationaal panel van mensenrechtendeskundigen. Zij gaan een ​​breed scala aan mogelijke schendingen en misbruik onderzoeken. Het voorstel was ingediend door de Europese Unie. China en Rusland waren tegen.

Ethiopië en alle andere Afrikaanse landen in de raad hadden opgeroepen het voorstel af te wijzen. Maar meerdere Afrikaanse landen, zoals Senegal en Soedan, verbraken uiteindelijk de gelederen en onthielden zich van stemming.

Het conflict tussen Addis Abeba en opstandelingen in de noordelijke regio Tigray kostte al duizenden burgers het leven. Miljoenen sloegen op de vlucht.