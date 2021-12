Onderwijsbonden hebben ‘grote bedenkingen’ bij examenregeling

‘De bemensing van dat derde tijdvak wordt echt problematisch,’ aldus voorzitter van CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg. Zij reageert ook namens de Algemene Onderwijsbond, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs.

De clubs verwachten dat dit jaar veel meer leerlingen dan vorig jaar gebruik zullen maken van het extra tijdvak, omdat er dit jaar geen ‘duimregeling’ in de plannen is opgenomen. Dat wil zeggen dat leerlingen deze keer geen onvoldoende mogen wegstrepen, zoals vorig jaar wel was toegestaan.

Nauwelijks haalbaar

Die tijdvakken dicht op elkaar is ‘in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar’, aldus de onderwijsbonden. ‘Door het ingedikte tijdpad moet de correctie onder grotere tijdsdruk plaatsvinden.’ Daarbij komt dat het derde tijdvak voor een groot deel van het personeel in de vakantie valt, stellen ze. ‘Dat kan je alleen op basis van vrijwilligheid vragen, het onderwijspersoneel is zo overbelast.’

Voorzitter van het LAKS Iben Maas noemt het teleurstellend dat de duimregeling dit jaar niet doorgaat. ‘De maatregel die door de leerlingen van vorig jaar als het meest drukverlagend werd ervaren, is niet meegenomen. Dat is ontzettend jammer om te zien.’ Volgens Slob waren er in het voortgezet onderwijs deze keer weliswaar wel maatregelen en beperkingen, maar scholen hoefden niet helemaal dicht. Dat maakt dat de regeling volgens hem dit keer niet nodig is.