Brandwondenstichting: nu al veel jonge vuurwerkslachtoffers

Brandwondencentra zien al ‘opvallend veel’ kinderen met verbrandingen door vuurwerk. Normaal gesproken ligt de piek daarvan tussen kerst en oud en nieuw, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Maar de gespecialiseerde ziekenhuizen zien nu al veel jonge slachtoffers. Dat lijkt ook te komen door een rage op videoplatform TikTok onder met name jongens tussen de 10 en 17 jaar.

Die dagen elkaar via filmpjes uit op licht vuurwerk, zoals grondbloemen, te stampen, waardoor de knal harder wordt, aldus de zegsvrouw. Maar brandwondencentra hebben bij de stichting aangegeven dat het ook leidt tot meer letsel onder kinderen. Zo kan de schoenzool doorbranden, met derdegraads brandwonden tot gevolg. ‘Dan moeten ze vaak geopereerd en soms ook een huidtransplantatie.’

Na het opvallend hoge aantal jonge slachtoffers van de afgelopen tijd start de Nederlandse Brandwonden Stichting nu een campagne met de naam Geen kinderspel. Daarin wil de stichting ouders bewust maken van de gevaren van licht vuurwerk als tolletjes en sterretjes. Vaak zouden de diepe brandwonden komen door vuurwerk dat in de jas of schoenen belandt. Daarop geeft de stichting als tips de capuchon van de jas te halen en de broek in de schoen te stoppen.