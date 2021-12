Garantieregels gaan ook gelden voor digitale aankopen

Volgens de toezichthouder heeft een consument recht op een goed werkend product. ‘Dit recht geldt bij alle producten en straks ook voor digitale producten en diensten’, zegt Edwin van Houten, die bij de ACM directeur consumenten is. Zo’n product moet dus goed en veilig te gebruiken zijn en dat geldt voor de gehele normale levensduur van een product. Aanbieders van producten als slimme thermostaten of smartwatches moeten daarom ook updates leveren, maar makers van games bijvoorbeeld ook, als er anders kwetsbaarheden zijn.

Bij digitale diensten en digitale inhoud als e-boeken, films en games is het voortaan zo dat de bescherming niet alleen geldt als gebruikers daarvoor betaald hebben. Ook als consumenten gegevens moesten afgeven om iets gratis te krijgen, moeten bedrijven zich aan de garantieregels blijven houden

Streamingabonnement

Als bedrijven denken dat het aan de consument ligt, moeten ze dat in het eerste jaar na aankoop zelf kunnen bewijzen. Daarvoor gold eerder een termijn van zes maanden. Bij doorlopende diensten zoals een streamingabonnement moet de ondernemer altijd bewijzen dat zijn product deugdelijk is als hij niet wil vergoeden.

De ACM wil dat ondernemers al beginnen met de voorbereidingen voor de nieuwe regels. Wanneer die precies gaan gelden, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van wanneer de aanpassingen in de Nederlandse wet worden opgenomen.