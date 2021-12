Man die vrouw doodde bij vaccinatieruzie in voorjaar voor rechter

Het onderzoek naar een 43-jarige Almeloër die zijn vriendin zou hebben gedood en daarna urenlang met haar lichaam in de kofferbak van zijn auto zou hebben rondgereden, is bijna afgerond. Dit maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend bij een eerste openbare, voorbereidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Almelo.

Floris van V. heeft inmiddels bekennende verklaringen afgelegd over het misdrijf. Hij en zijn vriendin, de 56-jarige Sandra Rozeman, hadden in de nacht van 14 op 15 september van dit jaar ruzie gekregen over het vaccineren tegen corona. Zij stond bekend als een fanatiek tegenstander, hij wilde zich juist wel laten vaccineren, onder meer omdat hij dan weer kon terugkeren in een metalband waarin hij eerder speelde.

In de vroege ochtend van woensdag 15 september meldde Van V. zich bij het ziekenhuis in Almelo en vertelde hij dat er een dode in zijn auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis lag. Het bleek het lichaam van zijn vriendin te zijn. Van V. zat onder het bloed als gevolg van snijwonden in zijn arm. Hij zou geprobeerd hebben ook zichzelf van het leven te beroven. Ook is bekend geworden dat hij, voordat hij bij het ziekenhuis aan was gekomen, urenlang met het lichaam van het slachtoffer in de kofferbak had rondgereden.

Nu het onderzoek al ver gevorderd is, verwacht de rechtbank dat ze de zaak komend voorjaar al inhoudelijk kan behandelen.