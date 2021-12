In hoger beroep straffen tot 9,5 jaar cel diamantroof Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 43 maanden tot 9,5 jaar opgelegd aan vier mannen, die betrokken waren bij de grote diamantroof op Schiphol op 25 februari 2005 en een poging vijftien dagen eerder. Twee verdachten werden vrijgesproken van betrokkenheid. De straffen voor de vier mannen waren hoger dan de eisen van het OM in de beroepszaak en ook hoger dan die de rechtbank in 2019 oplegde.