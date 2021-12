Rode Kruis vraagt hulp van bhv’ers in boostercampagne

Het Rode Kruis is begonnen met het werven van bedrijfshulpverleners (bhv’ers) om te helpen in de vaccinatiestraten van de GGD. Daar zou deze groep na een bijscholing aan het werk kunnen als EHBO’er, om toezicht te houden op mensen die net hun inenting hebben gehad. Een woordvoerster van de hulporganisatie zegt zoveel mogelijk mensen nodig te hebben om bij te springen in de boostercampagne.

Daarom is eerder deze week via een nieuwsbrief aan bhv’ers de oproep gedaan te komen helpen bij de GGD’en. Het Rode Kruis zet nu ongeveer 1700 mensen in voor de GGD, met ook nog zo’n vierhonderd die nu in de sollicitatieprocedure zitten. Die werden tot nu toe veelal geworven via vacatures. Voor de werving zijn geen bepaalde doelen opgesteld vanuit de GGD.

Op een enkele GGD-vaccinatielocatie werken de Rode Kruis-medewerkers als vrijwilligers, maar veelal zijn het betaalde krachten die EHBO doen. De hulporganisatie zegt op meer dan zestig GGD-locaties actief te zijn. Op dit moment zijn er in totaal zo’n 85 priklocaties en ook XXL-locaties en ‘satellietlocaties’, die één of een paar dagen per week open zijn.