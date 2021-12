Eerste asielzoekers naar opvang Gorinchem, verder veel onzeker

De eerste asielzoekers kunnen naar de opvang in Gorinchem, laat demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) vrijdag weten. Hoeveel mensen er in totaal al zitten, weet de bewindsvrouw niet. In totaal zijn er 350 plekken beschikbaar in Gorinchem. Ook Enschede, Venray en in de regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen.