12 jaar cel voor voortvluchtige Surinaamse ex-minister Hoefdraad

De voortvluchtige ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad moet in Suriname twaalf jaar de gevangenis in. De rechtbank in Paramaribo veroordeelde hem bij verstek voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, verduistering en het overtreden van de anticorruptiewet.

Hoefdraad heeft het proces niet bijgewoond. Hij is al anderhalf jaar spoorloos en het is onduidelijk of hij zich nog in Suriname bevindt. De oud-minister staat al maanden op de opsporingslijst van de internationale politieorganisatie Interpol, maar dat heeft nog niet geleid tot zijn aanhouding.

Volgens de rechter heeft Hoefdraad heel bewust gehandeld. Als de toenmalige minister van Financiën en baas van de Centrale Bank van Suriname is hij immers een bekende in de nationale en internationale financiële wereld. Hoefdraad kent het reilen en zeilen binnen de overheid en wist dat hij het land in grote financiële problemen zou brengen, aldus de rechter.

Grotere zaak

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel geëist tegen Hoefdraad. Hij zou als minister onder de vorige president Desi Bouterse allerlei regels hebben overtreden. De beschuldigingen tegen hem liepen uiteen van het onrechtmatig verkopen van overheidsgebouwen tot het misbruiken van royalty’s die waren afgedragen door bedrijven.

De vervolging van Hoefdraad is onderdeel van een grotere zaak rond misstanden bij de Centrale Bank van Suriname. Daarbij zijn nog meer verdachten betrokken, zoals de vorige president van de Centrale Bank Robert van Trikt, de directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto en enkele medewerkers van de Centrale Bank.

Een topadviseur van president Chan Santokhi zei vorig jaar dat de voortvluchtige Hoefdraad ook nog computers heeft meegenomen waar mogelijk belastende informatie op staat. Het zou gaan om gegevens over de deals die hij sloot namens Suriname. Het vermoeden bestaat dat hij daar persoonlijk van heeft geprofiteerd.