Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met tientallen afgenomen. Momenteel houden 2456 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 90 patiënten minder dan een etmaal geleden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).