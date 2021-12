Johnson neemt verantwoordelijkheid voor verkiezingsdebacle

De Britse premier Boris Johnson neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de smadelijke verkiezingsnederlaag van een partijgenoot bij een tussentijdse verkiezing in het district North Shropshire. De Conservatieven verloren een zetel in het Lagerhuis aan de Liberaal Democraten.

De premier gaf in een verklaring toe dat hij verantwoordelijk is voor het verlies. ‘Het is duidelijk dat het resultaat van de stembusgang in North Shropshire zeer teleurstellend is en ik heb alle begrip voor de frustraties van de mensen. Ik hoor wat de kiezers in North Shropshire zeggen en in alle nederigheid moet ik dat vonnis aanvaarden. Natuurlijk neem ik mijn persoonlijke verantwoordelijkheid’, zei Johnson tegen verslaggevers.

Het verlies is pijnlijk omdat dit kiesdistrict normaal gesproken met grote meerderheid door de Tory’s wordt gewonnen. In 2019 won de Conservatieve kandidaat er met 23.000 stemmen verschil. De Liberaal Democraten kregen er donderdag onverwacht de meeste stemmen. Het verlies wordt gezien als een duidelijk signaal dat de kiezers de recente partijschandalen, zoals de feestjes vorig jaar van medewerkers van Johnson tijdens de lockdown, zat zijn.

‘De kiezers hebben ons een schop onder de kont gegeven,’ zei partijvoorzitter Oliver Dowden van de Conservatieven in een reactie. Toch sprak Dowden zijn vertrouwen uit in Johnson. ‘Hij is de juiste man om de Conservatieven te leiden bij de verkiezingen van 2024. Kiezers willen dat de regering zich concentreert op zaken als vaccins en de economie, en niet op interne partijkwesties. Als je kijkt naar de grote beslissingen heeft de premier het goed voor elkaar.’