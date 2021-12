Segers weet welke ministeries CU wil, andere partijen zwijgen

De ChristenUnie is eruit welke ministeries het wil in kabinet-Rutte IV, zegt partijleider Gert-Jan Segers voorafgaand aan overleg met de andere coalitiefracties. Zelf denkt hij ook al dat de verdeling duidelijk is. Welke posten zijn partij krijgt, wil hij niet zeggen. Ook geeft hij geen antwoord of hij nieuwe namen aandraagt voor een plek in het kabinet.