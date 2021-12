ILT: handdesinfectie bij supermarkten moet beter

Supermarkten moeten meer doen om te zorgen dat klanten hun handen kunnen desinfecteren. Zo moeten ze meer uitleg geven over hoe dat moet, maar moeten ze ook zorgen voor geschikte middelen, stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een steekproef bij 29 supermarkten.

Zeven van de 29 winkels boden hun klanten een ongeschikt middel aan. De ILT, die alleen laat weten dat het winkels van alle grote ketens bezocht, heeft gezorgd dat het gebruik daarvan werd gestaakt en stuurde de hoofdkantoren van die supermarkten een waarschuwing. De inspectie ziet al dat daar gevolg aan wordt gegeven.

Van de 22 supermarkten waar wel een toegelaten desinfecteringsmiddel werd aangeboden, was dat maar bij één supermarkt een middel dat ook specifiek voor het gebruikte doel gebruikt mag worden. In gevallen waar het mis ging, betrof het vaak een handdesinfectiemiddel dat ook werd ingezet om mandjes en winkelwagentjes te ontsmetten. Die middelen hebben echter een lange inwerktijd en zijn daarvoor dus niet effectief. Voor het reinigen van oppervlaktes raadt de ILT een middel met zeep aan.

De meeste handontsmettingsmiddelen werken pas na 30 seconden en de ILT wil dat winkels aanmoedigen dat klanten de middelen goed gebruiken. Verder zetten veel winkels middelen met alcohol in. Die kunnen de handen bij veelvuldig gebruik uitdrogen en het advies is om die alleen te gebruiken als gedurende langere tijd het wassen van de handen met zeep niet haalbaar is.

De ILT onderzocht specifiek of toegelaten middelen door bedrijven werden gebruikt en of dat op de juiste manier gebeurde. Maatregelen om afstand te houden of bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes vallen niet onder het toezicht van de dienst.