Laatste concert Rob de Nijs 'gaat hard' maar nog niet uitverkocht

De kaartverkoop voor het Nederlandse afscheidsconcert van Rob de Nijs op 10 april "gaat hard". Maar een uur na de start van de kaartverkoop was de show nog niet uitverkocht, heeft zijn management laten weten.

De laatste show van De Nijs in Nederland vindt op 10 april plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 78-jarige zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, geeft dan samen met zijn Pur Sang Band zijn allerlaatste optreden. De Nijs ziet het als een afscheid van een publiek dat hem jarenlang heeft omarmd.

De zanger kondigde in 2019 aan dat hij het podium vaarwel zou zeggen en bracht vorig jaar zijn laatste album 't Is Mooi Geweest uit. Vorige maand nam De Nijs al afscheid van zijn Belgische fans met een concert in Antwerpen.

In de Ziggo Dome is ruimte voor 13.000 zitplaatsen. De organisatie van het concert gaat ervan uit dat de zaal tegen die tijd weer op volledige capaciteit kan draaien. Op dit moment mogen theaters, bioscopen en concertzalen vanwege de avondlockdown alleen bezoekers ontvangen tot 17.00 uur en als zij de anderhalvemeterrestrictie in acht nemen.