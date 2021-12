Coronademonstrant aangehouden bij huis Hugo de Jonge

Over individuele zaken doet de politie geen uitspraken, maar een woordvoerster bevestigt dat de man zich bij de woning ophield, ‘daar niks te zoeken had onwenselijk gedrag vertoonde’. Hij is een bekende van de politie in het kader van protesten tegen het coronabeleid.

Het AD meldde eerder dat de man meerdere keren bij de voordeur van De Jonge had aangebeld en met de coronaminister in gesprek wilde ‘om verhaal te halen’. Hij zou zijn acties gefilmd en live uitgezonden hebben. Hij kreeg echter nul op het rekest, via de intercom zou geantwoord zijn dat een gesprek er niet inzat.

De Amsterdammer is dezelfde nacht nog vrijgelaten. Onderzocht wordt nog of zijn acties gevolgen hebben in de vorm van een straf of boete.