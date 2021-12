Dekker kijkt hoe Kamerwens voor gokverbod uitgevoerd kan worden

De Kamer nam een motie aan waarin gevraagd werd om een verbod op ‘ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen’. Dekker vraagt zich af ‘wat daar nou precies onder wordt verstaan’. Hij is het wel met de Kamer eens dat gokaanbieders ‘niet spaarzaam zijn geweest’ met hun reclame-uitingen. Aanscherping van de regels rond bijvoorbeeld de uitzendtijden van reclames vindt hij ‘goed realiseerbaar’, maar verder zegt hij nog te moeten kijken hoe de motie ‘haalbaar en werkbaar’ uitgevoerd kan worden.

‘Als je zegt je mag én niet meer tv-reclame doen én niet aan shirtsponsoring doen, raakt dat niet alleen het aanbod maar ook de doelstelling die we hebben met het kansspelbeleid. Namelijk: laten zien dat er niet alleen illegaal aanbod is, want al die illegale aanbieders gaan gewoon lekker door, maar dat je in Nederland ook terecht kan bij een legale aanbieder.’ Dat heeft zijn voorkeur omdat de legale aanbieders aan allerlei regels moeten voldoen. Toch ziet hij wel het belang van ‘een vinger aan de pols’ om te voorkomen dat jongeren gaan gokken, want daar ‘zijn wel wat zorgen over’.