Europese gasprijs hard omlaag door grotere leveringen Rusland

De grootste gasleverancier van Europa boekte op het laatste moment ongeveer 30 procent van de pijpleidingruimte om gas van Rusland aan Duitsland te leveren via Polen. Door de aanvulling van de Europese voorraden namen de zorgen over verdere gastekorten weer wat af.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt daalde vrijdag met meer dan 15 procent tot minder dan 123 euro. Begin oktober piekte de gasprijs nog op meer dan 160 euro. De prijzen liggen ook nog flink hoger dan begin dit jaar.

Spanningen

Ondanks de daling zijn de gasprijzen deze week echter nog steeds met bijna 17 procent gestegen. Dit komt onder meer omdat volgende week een koudegolf in Europa wordt verwacht en de opslagniveaus nog altijd op het laagste peil ooit liggen voor deze tijd van het jaar.

Ook zorgden de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne voor onrust op de gasmarkt. De Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten vrezen dat Rusland plannen maakt om Oekraïne aan of zelfs binnen te vallen. Moskou heeft vele duizenden militairen bijeengebracht in de grensstreek. De nieuwe Duitse regering dreigde daarbij de werking van de pijpleiding Nord Stream 2 te blokkeren als Rusland Oekraïne binnenvalt.

Nord Stream 2

Moskou heeft herhaaldelijk gesteld meer gas aan Europa te kunnen leveren als de pijpleiding Nord Stream 2 wordt goedgekeurd voor gebruik. De leiding is voltooid, maar de Duitse toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces op. Ook Brussel moet nog akkoord gaan. De pijpleiding is omstreden omdat gevreesd wordt dat Europa te afhankelijk wordt van de Russische gasvoorziening.

‘Wat de onbekende reden voor de late boeking ook is, het benadrukt heel duidelijk het probleem van Europa met de snel dalende voorraden, dat wordt verergerd door een naderende koudegolf en de uitval van kerncentrales in Frankrijk’, zei Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank. Als Rusland uiteindelijk besluit ‘de kraan open te draaien’ verwacht Hansen dat de gasprijs snel zal terugzakken naar het niveau van 80 euro per megawattuur.