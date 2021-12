Energiebedrijf FENOR met 36.000 klanten failliet

Energiebedrijf FENOR is in de problemen geraakt door de hoge energieprijzen. Het bedrijf, dat 36.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten bedient, heeft faillissement aangevraagd. Dat meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die om die reden de leveringsvergunning in heeft getrokken.

Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit voor de klanten van FENOR omdat ze aan een andere leverancier zullen worden toegewezen. Wel kan het financiële gevolgen hebben. Zo kunnen klanten nog geld tegoed hebben van het bedrijf omdat zij een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald. Dit geld zien zij mogelijk niet terug.

De curator van FENOR krijgt tot en met 30 december de tijd om een andere leverancier te vinden voor de klanten van het bedrijf. Als dat niet lukt worden ze voor 13 januari verdeeld over andere energieleveranciers.

FENOR is het vierde energiebedrijf dat omvalt door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit na Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy. Anode Energie viel ook om, maar dat had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen.

De prijzen van gas en elektra zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat komt door een late, strenge winter afgelopen jaar en relatief lege gasreserves daarna. Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen in de problemen daardoor. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen.