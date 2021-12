Slob: lerarentekort belangrijkste kwestie voor nieuwe minister

Het belangrijkste onderwerp voor de nieuwe onderwijsminister zal het lerarentekort zijn. Dat zei Arie Slob voorafgaand aan hoogstwaarschijnlijk zijn laatste ministerraad. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media keert niet terug in het nieuwe kabinet, maar had wel nog advies voor zijn opvolger. ‘Wie het ook is, maar dat geldt denk ik ook voor alle andere portefeuilles: er ligt megaveel werk.’ Er ligt ‘gelukkig’ wel een coalitieakkoord, voegde hij toe.