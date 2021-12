OM: zorgmedewerkster onthield 140 cliënten 7 jaar lang medicijnen

Een 32-jarige voormalige zorgmedewerkster uit Maassluis wordt verdacht van het achterhouden van medicijnen die ze had moeten toedienen aan ruim 140 cliënten van zorginstelling De Bieslandhof in Delft. De verdenking gaat over een periode van zeven jaar, van maart 2011 tot maart 2018. Daarna zou zij hetzelfde hebben gedaan bij zorgorganisatie Florence op de locatie Dekkersduin in Den Haag. Op die locatie ging het om acht cliënten, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Het OM verwacht voor de zomer van volgend jaar te beslissen over verdere vervolging.