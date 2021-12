Tech- en chipbedrijven onderaan in lagere AEX

De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) namen deze week stappen om de coronasteun af te bouwen. De Bank of England ging nog een stap verder en verhoogde de rente in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de coronapandemie. De centrale banken hopen daarmee de hoge inflatie in hun gebieden te beteugelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 776,52 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1033,72 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent. De Duitse producentenprijzen stegen in november met ruim 19 procent, terwijl economen hadden gerekend op een toename met bijna 20 procent. Londen won 0,2 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in november. Parijs bleef vlak.

Prosus

Techinvesteerder Prosus zakte 1,9 procent en de chipbedrijven ASMI en Besi verloren tot 1,6 procent in de AEX. Fintechbedrijf Adyen zakte ruim 2 procent. Ook Just Eat Takeaway (min 1,7 procent) stond in de staartgroep. De maaltijdbezorger kondigde een samenwerking aan met de Britse onlinesupermarkt Asda voor de levering van boodschappen. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 0,7 procent.

In de MidKap steeg de aanbieder van pakketkluisjes InPost ruim 2 procent dankzij een koopadvies van Ipopema Securities. Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een verlies van 1,9 procent.

Airbus

In Parijs won Airbus 0,4 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 0,1 procent) heeft een bestelling geplaatst voor honderd toestellen bij de Europese vliegtuigbouwer. In Milaan verloor EssilorLuxottica 0,9 procent. Het brillenconcern en optiekbedrijf GrandVision verkopen de Italiaanse optiekketen VistaSì in Italië. Ook 75 winkels van GrandVision worden van de hand gedaan aan het Italiaanse Vision Group. De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan Brussel moest doen om GrandVision, het moederbedrijf van Pearle, over te mogen nemen.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1307 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 71,90 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 74,64 dollar per vat.