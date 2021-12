Moederbedrijf Thuisbezorgd bezorgt boodschappen Britse supermarkt

Just Eat Takeaway (JET), het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, gaat in Groot-Brittannië boodschappen bezorgen voor supermarktketen Asda. Het is de eerste samenwerking van JET met een grote Britse supermarktketen. Topman Jitse Groen had al eerder laten doorschemeren dat zijn bedrijf na eerdere aarzeling toch wel interesse had in het bezorgen van boodschappen.