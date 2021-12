GrandVision en EssilorLuxottica verkopen Italiaanse winkels

De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan de Europese Commissie moest doen om GrandVision, het moederbedrijf van Pearle, over te mogen nemen. De Europese marktwaakhond was bang dat er door de overname in verschillende landen te weinig concurrentie over zou blijven. In Nederland moet de combinatie daarom de keten Eye Wish verkopen.

EssilorLuxottica, een Frans-Italiaans fusiebedrijf dat zowel lenzen voor brillen maakt als monturen onder eigen merknamen als Ray-Ban maar bijvoorbeeld ook voor allerlei luxemerken, kondigde de overname van GrandVision in 2019 aan. Met die overname was zo’n 7,3 miljard euro gemoeid, maar de deal kon pas na het nodige juridische gesteggel tussen de partijen definitief worden afgerond. GrandVision verdwijnt begin januari van de beurs in Amsterdam.