Doden door tyfoon Rai op de Filipijnen

Tyfoon Rai heeft op de Filipijnen zeker zes mensen het leven gekost. In zuidelijke en centrale regio’s zijn dorpen overstroomd, is het elektriciteitsnetwerk verstoord en zijn bomen uit de grond gerukt.

Rai, lokaal bekend als Odette, kwam donderdag als een supertyfoon met windsnelheden tot 195 kilometer per uur aan land, gepaard met een grote hoeveelheid regen. Inmiddels is de tyfoon in sterkte iets afgenomen. Het weerbureau van de overheid meldt snelheden tot 155 kilometer per uur.

De stad Surigao is volgens burgemeester Ernesto Matugas zwaar getroffen. ‘Alles is beschadigd’, zei hij tegen de omroep ABS-CBN. ‘Daken zijn er vanaf geblazen, toegangswegen zijn door aardverschuivingen geblokkeerd.’ Ook uit andere plaatsen komen meldingen van verwoestingen aan de infrastructuur en gebouwen.

Evacuaties

Het is volgens de nationale rampendienst te vroeg om de omvang van de schade te bepalen, maar eerste rapporten geven aan dat de schade meevalt ten opzichte van die van andere zware tyfoons. Volgens de autoriteiten zijn door evacuaties sterfgevallen voorkomen. Meer dan 300.000 mensen verlieten hun huis.

De Filipijnen krijgt jaarlijks te maken met gemiddeld twintig tyfoons. Rai is de vijftiende van dit jaar. In 2013 kreeg het Aziatische land te maken met de zwaarste tyfoon ooit. Door supertyfoon Haiyan stierven meer dan 6300 mensen en raakten 4 miljoen mensen ontheemd.