Energie uit kolen naar recordhoogte door economisch herstel

De wereldwijde hoeveelheid energie uit kolen komt dit jaar op een nieuw record uit, verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat ondermijnt de pogingen om broeikasgassen terug te dringen en zorgt ervoor dat mogelijk al in 2022 de vraag naar kolen naar een recordhoogte stijgt door snel economisch herstel. Daardoor is er dringend behoefte aan actie, stelt IEA.

Voor dit jaar verwacht het agentschap dat het opwekken van stroom uit kolen wereldwijd met 9 procent stijgt naar een nieuw record, schrijft IEA in een nieuw rapport. Dat komt door het snelle economische herstel, waardoor de vraag naar elektriciteit veel harder groeide dan koolstofarme voorraden konden bijbenen. Ook de forse prijsstijging van aardgas zorgde voor meer vraag naar kolen. De afgelopen twee jaar daalde de stroomopwekking uit kolen nog.

De wereldwijde vraag naar kolen groeit dit jaar naar verwachting met 6 procent. Daarin zit ook het gebruik van kolen voor bijvoorbeeld de productie van cement en staal. In 2020 daalde de wereldwijde vraag naar kolen met 4,4 procent. Veel fabrieken sloten door coronavirusuitbraken, waardoor de productie geregeld stil kwam te liggen. Hoewel het de grootste daling in tientallen jaren was, was deze veel kleiner dan de afname die verwacht werd door lockdowns als gevolg van de pandemie.

Afhankelijk van het weer kan de vraag naar kolen komend jaar nieuwe recordhoogtes bereiken en de komende twee jaar ook zo hoog blijven, verwacht IEA. Het heeft dit jaar niet hard genoeg gewaaid, waardoor er verhoudingsgewijs minder schonere windenergie werd opgewekt. IEA-directeur Fatih Birol noemt de stijging ‘verontrustend’ en zegt dat de wereld nog heel ver staat van de pogingen om de uitstoot tot nul te brengen.

Grootverbruikers van kolen zijn China en India. Daar wordt ondanks de beloftes van de landen om de uitstoot te verminderen en de toezeggingen om meer hernieuwbare energie op te wekken een forse stijging in de vraag naar kolen verwacht. Voor de Verenigde Staten en Europa is de stijging nog groter, maar die daalt volgend jaar door een lagere vraag naar energie en het opwekken van meer hernieuwbare energie.

Volgens het agentschap ligt de sleutel van de toekomstige kolenvraag bij China en India. Deze twee landen zijn goed voor twee derde van de wereldwijde vraag naar kolen.