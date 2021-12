Partij Johnson verliest zetel bij tussentijdse verkiezingen

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft de tussentijdse verkiezingen in North Shropshire verloren. Het verlies is pijnlijk omdat dit kiesdistrict normaal gesproken met grote overmacht door de Tory’s wordt gewonnen. De Liberaal Democraten kregen er nu echter de meeste stemmen. Het verlies wordt gezien als een duidelijk signaal dat de kiezer de recente schandalen van Johnson en zijn partij zat is.

In 2019 won de conservatieve kandidaat Owen Paterson de race om de parlementszetel van het district nog met een verschil van 23.000 stemmen. Hij kreeg toen bijna 63 procent van de stemmen. Nu kreeg Helen Morgan van de Liberaal Democraten 6.000 stemmen meer dan de nummer twee.

De tussentijdse verkiezing was nodig nadat Paterson begin november aftrad als parlementslid. Hij had volgens een parlementair comité tegen betaling gelobbyd voor bedrijven en daarmee de parlementaire regels overtreden.

Feestjes

‘Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken namens het hele Britse volk’, zei Morgan in haar overwinningstoespraak. ‘En ze hebben luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johnson, het feest is voorbij.’’

Daarmee verwees Morgan naar de ophef die de afgelopen weken in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan over verschillende feestjes die medewerkers van Johnson vorig jaar zouden hebben georganiseerd, terwijl de strenge coronamaatregelen van dat moment dat eigenlijk niet toestonden.

Zo kwam donderdag nog naar buiten dat Johnson vorig voorjaar een feestje zou hebben bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street. Britse media berichtten onlangs ook over andere overtredingen door Johnson en zijn team van de door hen zelf aan het land opgelegde coronaregels. Zo zou het ook bij meerdere kerstfeestjes een jaar geleden fout zijn gegaan.