Sterftecijfer daalt voor het eerst in acht weken

Het sterftecijfer is vorige week voor het eerst sinds half oktober gedaald in plaats van gestegen. Onderzoekers van het statistiekbureau CBS melden op basis van een schatting dat in alle leeftijdsgroepen minder mensen zijn overleden. Maar nog steeds overlijden veel meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt waarschijnlijk door de huidige coronagolf, al is daar nog geen bewijs voor.

Vorige week overleden naar schatting 4100 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 minder dan een week eerder, maar nog steeds 1050 meer dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends. Het is normaal dat soms wat meer mensen overlijden en soms wat minder. Als het sterftecijfer hoger is dan te verklaren valt door dit soort gebruikelijke fluctuaties, is er sprake van oversterfte. Dat laatste is nog steeds het geval.

Bij mensen van 80 jaar en ouder was de oversterfte het grootst. In deze groep waren vorige week 700 sterfgevallen meer te betreuren dan gebruikelijk. Ook overleden 300 meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht en 50 meer mensen van onder deze leeftijd. Het sterftecijfer in al deze leeftijdsgroepen is licht gedaald.

Het is nu nog niet bekend waaraan deze mensen zijn overleden. Het CBS beschikt later pas over de doodsoorzaakverklaringen waaruit dit op te maken is. Wel is bekend dat de oversterfte tijdens eerdere coronagolven grotendeels te wijten was aan Covid-19.