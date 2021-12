Media: premier Johnson was ook op tuinfeestje ondanks lockdown

De in opspraak geraakte Britse premier Boris Johnson heeft vorig voorjaar een feestje bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street, ondanks strenge coronamaatregelen. Britse media meldden onlangs al andere overtredingen door Johnson van de door hemzelf opgelegde coronaregels. Zo zou het bij meerdere kerstfeestjes een jaar geleden fout zijn gegaan.

Op 15 mei 2020, na een persconferentie, kwamen ongeveer twintig personen in de tuin bijeen voor drankjes en pizza, aldus The Guardian en The Independent. Johnson bleef ongeveer een kwartier. Hij zei dat ze wel een drankje hadden verdiend voor hun inzet bij de pandemie. Onder anderen de toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, en diens team waren die middag aanwezig.

Hancock had de bevolking juist opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, zich aan de regels te houden en geen risico’s te nemen. Johnson’s woordvoerder zegt nu dat de tuin regelmatig werd gebruikt voor besprekingen. Hancock trad in juni af nadat bekend was geworden dat hij zelf de coronaregels had overtreden.