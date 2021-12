Air France-KLM koopt zeker 100 toestellen van Airbus

De eerste toestellen moeten in de tweede helft van 2023 worden geleverd. De vlootvernieuwing moet bijdragen aan de doelen voor duurzaamheid van Air France-KLM. De toestellen zijn tot wel 15 procent zuiniger in vergelijking met oudere toestellen, aldus de maatschappij. De bestelling behelst vliegtuigen van het type A320neo en A321neo. Verder is er de intentie om zeker vier nieuwe A350F vrachtvliegtuigen aan te schaffen.

Met de bestelling van de zogeheten single-aisle jets, vliegtuigen met alleen een gangpad in het midden die geschikt zijn voor middellange afstanden, wil KLM-moederbedrijf Air France-KLM de vloot een opfrisbeurt geven. Een van de voordelen van de A321, het grootste vliegtuig in de A320neo-reeks, is dat het plaats biedt aan meer dan 230 passagiers. Ook kan het toestel verder vliegen dan een vergelijkbare Boeing. De extra stoelen zouden KLM in staat stellen meer mensen van en naar Amsterdam te brengen, waarbij het toestel ook een oplossing kan zijn voor de krapte op Schiphol.