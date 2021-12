Nabestaanden crashes 737 MAX eisen intrekken van deal met Boeing

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had Boeing niet mogen ontslaan van strafvervolging toen het eerder dit jaar een schikking trof met de vliegtuigfabrikant. Dat vinden de families van de slachtoffers van twee dodelijke ongelukken met het toestel 737 MAX. Zij hebben een rechter gevraagd de immuniteit van strafrechtelijke vervolging van de overheid in te trekken omdat de Amerikaanse regering ‘heeft gelogen en hun rechten heeft geschonden in een geheim proces’.