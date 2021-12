Boete voor KLM om niet terugbetalen geannuleerde tickets

De KLM krijgt een boete omdat het bedrijf tijdens de coronacrisis te laat of niet rechtstreeks geld terugbetaalde voor geannuleerde vliegtickets. Het gaat onder meer om tickets die zijn gekocht via het failliete D-reizen.

Ook maatschappijen Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc krijgen een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De hoogte van de boete is nog niet vastgesteld. Een woordvoerder van de ILT laat weten dat de KLM eerst nog de eigen zienswijze kan overleggen en dat later het boetebedrag wordt bepaald. Wanneer is nog niet bekend.