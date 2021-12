Demissionair minister-president Mark Rutte schuift donderdagavond alsnog aan bij het overleg met zijn Europese mede-regeringsleiders in Brussel. Dat meldt een woordvoerder desgevraagd.

De top is al de hele dag bezig, maar Rutte liet die tot dusver aan zich voorbij gaan in verband met het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie.

Het Kamerdebat zit nu in de eindfase.