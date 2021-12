Ondernemers kunnen maandag TVL over vierde kwartaal aanvragen

Ondernemers die minimaal 30 procent omzetverlies lijden in het vierde kwartaal kunnen vanaf maandagochtend een aanvraag doen voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het loket voor die coronasteunregeling in het vierde kwartaal gaat maandagochtend om 08.00 uur open. Dat loket blijft tot eind januari open.

Als ondernemingen meer dan 30 procent omzetverlies hebben ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, krijgen ze 100 procent vergoed van het aandeel vaste lasten dat bij hun sector hoort. Voor mkb-ondernemingen is er een maximum van 550.000 euro, voor andere bedrijven is dat 600.000 euro.

Ook het maximale bedrag dat ondernemingen aan staatssteun mogen ontvangen gaat omhoog. Tussen maart 2020 en eind juni 2022 ligt dat nu op 2,3 miljoen euro. Eerder was dat maximum 1,8 miljoen euro. De eerste uitbetalingen zouden nog dit jaar moeten gebeuren.