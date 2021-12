Softwarebedrijf Adobe boekt recordomzet door thuiswerken

De omzet van Adobe steeg in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar 4,1 miljard dollar (3,6 miljard euro). Dat is 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan was iets meer dan 1,2 miljard dollar nettowinst.

Voor het lopende kwartaal, dat in februari eindigt, rekent Adobe op een omzet van ongeveer 4,2 miljard dollar. Voor het hele boekjaar 2022 schat het bedrijf een omzet van 17,9 miljard dollar in. Dat is minder dan waar analisten in doorsnee op rekenden.