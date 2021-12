GroenLinks en PvdA nog sceptisch over invulling coalitieplannen

De PvdA en GroenLinks zien in het coalitieakkoord voornemens waar ze het mee eens zijn, maar hebben twijfels over de concrete uitvoering. Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) uitten tijdens het debat met de informateurs vergelijkbare kritiek.

"Het is goed dat er een coalitieakkoord ligt", zei Ploumen. "Het is ook goed dat er op een aantal onderwerpen serieuze stappen worden gezet om te zorgen dat de noden die er zijn, de problemen die er zijn, aangepakt worden." Ze had het over plannen voor lerarensalarissen, de afschaffing van de verhuurderheffing en geld voor klimaatverandering.

Toch sprak Ploumen ook haar teleurstelling uit over de plannen voor corona, de zorg, werk, wonen en het herstel van vertrouwen in de politiek. "Dit coalitieakkoord leest als één grote erkenning dat het de afgelopen jaren op punten is misgegaan als het gaat om beleid", zo zei ze. Ze vroeg zich af of deze coalitie wel in staat zou blijken om de juiste keuzes te maken.

Uitwerking

Klaver noemde meer voorbeelden van voornemens waarvan hij zich afvraagt hoe ze uitgevoerd zullen worden. "Ik heb nu het gevoel overschreeuwd te worden met ambities en stukgegooid te worden met zakken geld. Ik weet wel wat jullie willen gaan doen, maar weet niet waar jullie heen willen. Het is geen nieuw leiderschap, het is trouwens ook geen oud leiderschap. Het is de voortzetting van de status quo."

De GroenLinks-leider vroeg voor het vervolg van het formatieproces om een gedetailleerdere uitwerking van de plannen. Hij wil een "lijst met afrekenbare doelen" van het volgende kabinet, en een doorrekening van de plannen door de planbureaus CPB, PBL en SCP.