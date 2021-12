Militairen jarenlang onvoldoende voorbereid naar Afghanistan

Een deel van de Nederlandse militairen die in de periode 2014-2021 dienden in Afghanistan, was onvoldoende op de missie voorbereid. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) naar aanleiding van een ongeluk met een pantservoertuig in maart 2019. Daardoor raakten twee militairen gewond van wie één ernstig.

De militairen die deel uitmaakten van een beveiligingseenheid van de NAVO-missie Resolute Support, waren volgens de IVD onvoldoende getraind met de Duitse voertuigen waarmee zij in Afghanistan hun werk moesten doen. Herhaalde signalen vanuit het veld dat verbeteringen nodig waren, ‘haalden in zeven jaar tijd niets uit’, aldus de inspectie.

Defensie koos er wegens een gebrek aan materieel en uit financiële overwegingen voor om de militairen in Afghanistan met Duitse voertuigen te laten werken. Zij hadden daar evenwel vooraf onvoldoende mee geoefend, en hadden daar eenmaal ter plaatse in de praktijk ook bijna geen gelegenheid voor.

Nachtelijke oefening

Op 15 maart 2019 ging het tijdens een nachtelijke oefening mis. Een pantservoertuig met aan boord vijf Nederlandse militairen, belandde in een greppel en kantelde. Twee militairen raakten gewond van wie één ernstig. De Koninklijke Marechaussee concludeerde eerder al dat zij er waarschijnlijk beter aan toe waren geweest als zij hun gordel hadden gedragen.

Uit het onderzoek van de IVD komt naar voren dat vier van de vijf inzittenden niet vertrouwd waren met het voertuig en niet wisten niet hoe het boordluik kon worden geopend. Ook lukte het de bemanning niet de radio te gebruiken om alarm te slaan.

Niet fraai

‘Het is een ogenschijnlijk klein voorval’, zegt inspecteur-generaal Wim Bargerbos. ‘Het beeld dat erachter vandaan komt, is echter niet fraai. De werkelijkheid achter het voorval is namelijk dat de voorbereiding op deze missie van meet af aan gebrekkig was en dat dit in de daaropvolgende zeven jaar niet is hersteld.’

Demissionair defensieminister Henk Kamp laat de Tweede Kamer weten dat het proces van voorbereiding op missies wordt verbeterd. Ook belooft hij maatregelen om ervoor te zorgen dat in het vervolg wel iets wordt gedaan met waarschuwingen vanuit het veld.